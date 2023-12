Aktion in Düsseldorf Lesung im Gerhart-Hauptmann-Haus für Israel

Wer sich gerne beteiligen möchten, aber aktuell keine Ideen für passende Texte hat, kann sich an die Veranstalter wenden. Sie können in diesen Fällen die Anthologie „Ist es Freude, ist es Schmerz?“ (von Herbert Schmidt in der Edition Virgines) mit Gedichten jüdischer Autorinnen und Autoren zur Verfügung stellen. Auch all jene, die die Veranstaltung nur als Zuhörerin oder Zuhörer besuchten möchten, sind herzlich eingeladen. Um eine Anmeldung per E-Mail wird in diesen Fällen an sekretariat@g-h-h.de gebeten.