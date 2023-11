Künstler aus Düsseldorf Maler Leon Löwentraut erhält Hamburger Ernst Barlach Preis 2023

Der Düsseldorfer Künstler Leon Löwentraut ist für seine farbenfrohe, abstrakte Malerei bekannt. Eins seiner Werke hängt beispielsweise in der Wandelhalle im Landtag Nordrhein-Westfalens aus. Neben analoger Kunst beschäftigt er sich auch mit digitalen Techniken, so lehrt er beispielsweise an der Hochschule Kaiserslautern im Studiengang Virtual Design.