Musical „West Side Story“ im Capitol Die Rolle ihres Lebens

Über einen Mangel an großen Fußstapfen in ihrem Umfeld kann sich Kyra Sorce nicht beschweren: Ihre Mutter ist Tänzerin. Ihr Boss ist der Choreograf Julio Monge. Die Sopranistin Melanie Sierra an ihrer Seite singt die Maria, Jadon Webster den Tony und Antony Sanchez, bekannt aus Fernsehshows wie „Law and Order“, gibt Bernado, den Anführer der Sharks. Unbekümmert folgt Kyra Sorce den Spuren und geht doch ihren eigenen Weg. Als „American Girl“ aus Puerto Rico legt sie in der „West Side Story“ eine gekonnt gepfefferte Leistung hin.