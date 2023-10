Kunsthalle in Düsseldorf Eine Ausstellung für den Kultkurator

Die Szene hilft bestimmt mit. Das zeigt sich aktuell am Grabbeplatz, denn alle 184 Ausstellungen im Parkhaus des Malkastens konnten nur unter Mithilfe der Künstler bestehen. Heute wirkt vieles wie ein Who is Who von Namen. Mit einem Flugticket fuhr Rummeny nach London und holte sich Gilbert & George ins Haus. Katharina Fritsch und Imi Knoebel packten mit an. Über 400 Künstler zeigten in Charlys Off-Raum ihre Kunst. Die aktuelle Präsentation wirkt teilweise wie ein Wimmelbild. Viel Jugend machte mit. Das Duo Rosi Luduvico & Takeshi Makashima etwa wurde in einer Besenkammer der Kunstakademie entdeckt.