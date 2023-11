Kunsthalle zeigt „Between Books“ Premiere für Düsseldorfs neue Kunstbuchmesse

Dabei stellen die Verantwortlichen „Between Books“ schon in der Ankündigung bewusst in eine Reihe mit vergleichbaren Messen in Millionenmetropolen wie New York, Berlin und Wien. Darauf angesprochen muss Alicia Holthausen lachen. „Man muss natürlich nach den Sternen greifen“, sagt sie. Selbstverständlich werde man nach Ende der Messe Verbesserungspotenziale sehen. Für den Moment scheint sie aber zufrieden zu sein. „Wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben, damit sich alle wohlfühlen“, sagt sie.