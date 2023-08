200.000 Euro für Kulturprogramm Stadt sucht kreative Köpfe für die Fußball-EM

Wie so ein Kulturprogramm zur EM 2024 aussehen kann, zeigt ein Blick auf die anderen Gastgeberstädte. Hamburg hat sein Kulturprogramm bereits vorgestellt, beispielsweise sind eine Fußball-Oper und Bühnenproduktionen zum Thema Migration im Kontext der Fußballwelt angekündigt. In Berlin stimmt das Festival Pop-Kultur bereits in diesem Sommer auf die EM ein: Unter dem Motto „Can I Kick It? Yes, You Can!“ gibt es unter anderem Filme und eine Performance. Einen Vorgeschmack in Düsseldorf bot im Juni ein Familienfest mit Musik und Mitmachaktionen.