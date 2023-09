Konzertlesung mit Sebastian Gahler und Philipp Holstein Die Magie von Murakami

Das Konzept von „Two Moons“ beschreibt Gahler so: „Ich habe nicht versucht, explizit Szenen nachzukomponieren, sondern mich von bestimmten Motiven und Charakteren beeinflussen lassen und versucht, mich beim Komponieren in eine Stimmung bringen zu lassen.“ So ist beispielsweise das Stück „Kafka Tamura“ nach dem Protagonisten des Romans „Kafka am Strand“ benannt. Das Titellied „Two Moons“ wiederum bezieht sich auf den Roman „1Q84“, in dem es einen zweiten Mond gibt. In dem Lied kommen zwei verschiedene rhythmische Ebenen zum Einsatz, die die beiden Monde symbolisieren sollen. Und die Resonanz? „Bisher habe ich von vielen Murakami-Fans gehört, dass sie viel von den Motiven wiedererkennen konnten, dass die Musik gut zu den Werken passt“, so Gahler.