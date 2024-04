Deutschlands erfolgreichstes Kabarett Generationenwechsel beim Düsseldorfer Kommödchen - Leiter Kay Lorentz hört nach 31 Jahren auf

An Kay Lorentz kommt keiner vorbei. Wer also unten seine Garderobe abgegeben hat und die Treppe Richtung Bar und Saal raufstiefelt, trifft unweigerlich auf den Kommödchen-Chef. Immer steht er in der kleinen Tür, hinter der es zu den Künstlergarderoben geht und dahinter zur legendären Kabarettbühne. Er schaue so gerne in die erwartungsvollen Gesichter der Menschen, die zur Vorstellung kommen, sagt er.