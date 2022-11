Junges Schauspiel in Düsseldorf „Don Giovanni“ als Highschool-Drama

Inspiriert von der Figur des italienischen Verführers Don Giovanni bringt die schwedische Regisseurin Farnaz Arbabi eine moderne Interpretation des Stückes auf die Bühne, eingerahmt in einem modernen Schuldrama. Sexwitze sind in der Schulklasse der 6a an der Tagesordnung – bis die Neue, Elvira, diese Gewohnheiten in Frage stellt. Die Annäherungsversuche des jungen Johans wehrt sie ab, sodass dieser entscheidet, seine Angebetete kurzerhand zu ihrem Glück zu zwingen. Eine Katastrophe für die Klassengemeinschaft und das Miteinander unter den Schülern.