José María Yturralde in der Galerie Ruttkowski;68 Spanische Glanzlicher

Spanien ist ein Hotspot der Kunstgeschichte. Museumschef Beat Wismer erinnerte in seiner Zeit am Kunstpalast an El Greco und Zurbarán. Die Kunstsammlung hatte in der Vergangenheit Künstler wie Picasso, Miro, Dali, Munoz und Tàpies im Programm. Aktuell hält man sich eher an die amerikanisch-sprachigen Länder. Wenn jetzt die Galerie Ruttkowski;68 mit José María Yturralde brilliert, so ist dies eine erfreuliche Ausnahme. Der 1942 in Cuenca geborene Künstler, der heute in Valencia lebt, gilt als eine einzigartige Figur in der spanischen Kunst. Dass er einst enge Beziehungen zu Otto Piene hatte, wird in Düsseldorf erst jetzt bekannt.