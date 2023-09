Pianist Marcus Becker „Er hat eigentlich alles übertrieben“

Becker Da kommt einiges zusammen: das Klavierkonzert unter Ingo Metzmacher in der Berliner Philharmonie, Mozart-Variationen an zwei Klavieren mit Igor Levit in München, unser Kammermusikprogramm nach der Tonhalle noch in der Elbphilharmonie und in Regers Heimatort Weiden in der Oberpfalz.