Netzkonstruktion in Düsseldorf Kunstwerk „in orbit“ im K21 muss sofort geschlossen werden

Die bei Museumsbesuchern beliebte Installation „in orbit“ ist am Mittwochvormittag „aus technischen Gründen“ geschlossen worden. Die Netzkonstruktion unter der Kuppel des K21 in Düsseldorf weise „irreparable Schäden“ auf, sagt Susanne Fernandes-Silva von der Kunstsammlung NRW. Das an ein Spinnennetz erinnernde Kunstwerk von Tomás Saraceno hängt in 25 Metern Höhe im Ständehaus, jeweils sechs Menschen dürfen es gleichzeitig erkunden.