On/Live Festival im FFT Digitale Detektivarbeit

So bittet das siebenköpfige Medientheaterkollektiv Machina eX mit „Life goes on // at home“ am Donnerstag, 25. Mai, online und im FFT an den multimedialen Brettspieltisch. Dabei unternehmen die Spielenden einen Ausflug in die deutsch-deutsche Vergangenheit bei einer Reise in die fiktive Kleinstadt Prückwitz. Dort angekommen geht es mit detektivischem Gespür darum aufzudecken, was während der Privatisierung des „Volkseigentums“ der DDR durch die Treuhandanstalt passiert ist. Bis zum 13. Juni kann die Digitalversion kostenlos über die Homepage des FFT heruntergeladen werden.