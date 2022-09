Kathie Wewer und Horst Eckert : Ein Leben mit Farben und Verbrechen

Düsseldorf Der Verein „Kunst und Haltung“ lud zum Talk ein: Thriller-Autor Horst Eckert und Malerin Kathie Wewer plauderten mit Moderatorin Claudia Hötzendorfer über ihr gemeinsames Leben, Urlaub und das Arbeiten mit Licht.

So viel Licht an einem verregneten Sonntagmorgen: Im großen Atelierraum, zu betreten über einen Heerdter Hinterhof, hängen mehrere Dutzend Bilder mit mediterranen Motiven. Vor allem mit der Art, wie sich das Licht südlicher Sonne in den Strandwellen bricht. Die hierbei von der Natur gezauberten Stimmungen ergeben eine durchaus überraschende Vielfalt. „Wasserstücke“ nennt Kathie Wewer ihre Malerei, die sie an diesem Tag bei dem Verein „Kunst und Haltung“ auf der Hansaallee ausstellt. Anlässlich der Vernissage kamen sie und ihr Mann, der Autor Horst Eckert, mit der Moderatorin Claudia Hötzendorfer ins Gespräch.