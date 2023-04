Autor aus Düsseldorf Schriftsteller Horst Eckert erhält Krimi-Auszeichnung

Es ist nicht die erste Auszeichnung für sein Buch über die Hintergründe des Wirecard-Skandals. Eckert ist Preisträger der Silbernen Lupe des Crime Cologne Festivals. Am 12. April kommt die Fortsetzung von „Das Jahr der Gier“ in die Läden. In „Die Macht der Wölfe“ lösen Melia Adan und ihr Kollege Vincent Veih erneut einen verzwickten Fall, der sie bis in die oberste Etage der Berliner Politprominenz führen wird. Dabei beginnt auch dieser spannungsgeladene Thriller mit einem Verbrechen in Düsseldorf: Auf der Baustelle der neuen Oper tauchen Leichenteile auf. Vincent Veih hat damit alle Hände voll zu tun, während Melia Adan in die Hauptstadt gerufen wird, weil die Kanzlerin erpresst wird. Unterdessen versucht Putin, Deutschland zu destabilisieren.