Ausstellung von Hiroyuki Masuyama Kunst für die Kinder der Milchstraße

Die Erde ist nicht weniger als ein kleiner Lichtpunkt in der Unendlichkeit des Universums. Raum und Zeit sind Themen, die Hiroyuki Masuyama schon lange faszinieren und die er in den Mittelpunkt seines Schaffens stellt. Der in Düsseldorf lebende japanische Künstler zeigt aktuell in „The Pool“ Installationen, die wie gemacht scheinen für die Location. So rahmt eine Bilderserie „Weltreise“, die Hiroyuko Masuyama während Rundflügen um den Globus aufnahm, wie ein leuchtendes Band das ehemalige Schwimmbad ein. Fünfmal stieg er dazu in luftige Höhen auf. „Ich musste dabei genau darauf achten, dass ich zum richtigen Zeitpunkt wieder da ansetzen konnte, wo ich zuvor gelandet war“, erinnert sich der Künstler an die knifflige Aufgabe. Denn die Bilder sollten praktisch einen ganzen Tag auf der Erde abbilden.

Eintauchen ist in „The Pool“ sowohl metaphorisch als auch tatsächlich möglich. In der Installation „Milky Way“ nimmt Masuyama den Besucher mit in die Dunkelheit des Weltalls. Nur die Sterne der Milchstraße (auf Japanisch „Amanogawa“) leuchten in der Ferne, und ihr gegenüber dreht sich mit „Night“ die Erde bei Nacht, liebevoll in wochenlanger Handarbeit aus Holz und Fieberglas gefertigt. „Ich habe zunächst eine Schablone erstellt, die ich auf die Kugel gelegt habe, um dann die einzelnen kleinen Löcher zu stechen, durch die später das LED-Licht leuchten sollte“, gibt der Künstler Einblick in seine Werkstatt. Diese Geduldsprobe sei für ihn wie eine Meditation. Auf diese Weise entstand ein reales Abbild unseres Planeten, wie er aus dem All zu sehen ist, mit Millionen von Lichtern in den Ballungszentren.

Der Ausstellungstitel „Amanogawa“ verweist auf die Milchstraße. Der Begriff bedeutet eigentlich Fluss. Für Hiroyuki Masuyama sind die Menschen Kinder der Milchstraße, die lernen müssen, dass sie nicht der Nabel der Welt sind: „Ein Menschenleben ist wie ein Staubkorn in der Unendlichkeit und Zeit hat eine weitaus größere Dimension, als wir uns im Alltag gerne einreden“, sagt er.