Die etwas andere Stadtführung in Düsseldorf Mit Hip-Hop durch die bunte Stadt

Der Spaziergang führt an weiteren relevanten Punkten der Hip-Hop- und Graffiti-Szene vorbei. Auf dem Weg der Gruppe liegt das B8 Center, mit einem Graffiti-Kunstwerk der Zwillingsbrüder How und Nosm. Das Kunstwerk aus dem Jahr 2021, welches sich über 20 Meter erstreckt, liefert einen Einblick in die Entwicklung der Street Art. Auch der Kessel, ein Verkehrsknotenpunkt, an dem oft gesprayt wird, liegt auf der Strecke. Der Kessel verdeutlich, welchem Risiko Sprayer ausgesetzt sind. Denn neben den rechtlichen Risiken des Sprayens, birgt besonders das Sprayen an Bahngleisen eine lebensbedrohliche Gefahr.