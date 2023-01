Mit Wissenschaftlern der Heinrich-Heine-Universität Heiteres Thesenraten im Zakk

Das Publikum sah sich schnell in Diskussionen verwickelt, ob das Gehörte stimmte oder doch eher der Fantasie der Vortragenden entsprungen war. Um das heitere Thesenraten zu einer Challenge zu machen, wurden Grüppchen gebildet. In Teams argumentierten die Teilnehmer, warum sie sich entweder für das bereitgelegte Schild mit der Aufschrift „echt“ oder das Gegenstück mit „fake“ entschieden hatten. Die Gruppe mit den meisten richtigen Antworten durfte am Ende einen Korb mit Süßigkeiten unter sich aufteilen.