Giora Feidman musiziert in Düsseldorf Die Klarinette ist das Sprachrohr seiner Seele

Für Giora Feidman war seine Mutter, die jiddische Lieder für ihn sang, die erste Berührung mit Musik. Und die Musik, die durch seine Mutter zu ihm fand, beruhigte und tröstete ihn und machte ihn fröhlich, sagt er. Heute bewegt der weltbekannte Musiker, der als König der Klezmer bekannt ist, unzählige Menschen mit seinen Klängen auf der Klarinette – sie ist für ihn das Tor zu seiner Seele. Am Freitag, 26. Mai, ab 20 Uhr, feiert Giora Feidman sein 75. Bühnenjubiläum in der Düsseldorfer Johanneskirche – und lässt sein Publikum an seiner Seelen-Musik teilnehmen. Sein Konzert am Martin-Luther-Platz 39 ist Teil seiner Welttournee „Friendship“ – mit der er Frieden um die Welt tragen will. So schreibt es der Konzert- und Tourneeveranstalter Macc Management in einer Mitteilung. Das Original-Ensemble seiner aktuellen gleichnamigen CD „Friendship“ wird ihn auf der Tournee begleiten: Es besteht aus Sergej Tcherapanov (Piano), Piotr Niewiadomski (Violine), Germán Prentki (Cello) und Nina Hacker (Kontrabass).