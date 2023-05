Ausstellung in Düsseldorf Der Baudelaire des 20. Jahrhunderts

Das Werkverzeichnis, das die Witwe Lili Helena Duchow, die Tochter Barbara und vor allem der Künstlerfreund Max Schulze mit vielen Weggefährten in jahrelanger Arbeit erstellte, ist mehr als eine Auflistung seiner Werke. Es spiegelt die lokale wie die internationale Welt- und Kulturgeschichte. Aus allen Hexenküchen mixte er seine Motive, kredenzte Sex und Hasch, Geld und Gier. Der Ex-Student von Sigmar Polke, der Freund unter Freunden im Gaspelshof in Willich, Mitstreiter der marxistisch orientierten Filmgruppe Düsseldorf, liebte nicht nur scharfe Getränke und chemische Substanzen in der „Alpha-Transit-Fucktory", sondern klaute, reproduzierte und verwertete mit Episkop und Diaprojektor die Massenmedien. Während Düsseldorf zur Japan-Town avancierte, erkundete er mit einem DAAD-Stipendium den Kapitalfluss zwischen Düsseldorf und Tokio und gab visuelle Kommentare zu den ehemaligen faschistischen Achsenmächte.