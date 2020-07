Ausstellung : Als Künstler sich die Freiheit malten

Düsseldorf Die Galerie Paffrath zeigt und verkauft bis zum 14. Juli Kunstwerke, die für den Aufbruch in den Impressionismus stehen. „Liberté“ ist die Schau überschrieben.

Was bedeutet Freiheit? Sich an keine Regeln halten zu müssen, die Abkehr von Konventionen oder doch nur das Aufstellen neuer, eigener Gesetze? Die Ausstellung „Liberté“ in der Galerie Paffrath vereint Bilder aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert, die den Übergang vom malerischen Realismus zum Impressionismus sichtbar machen. Die Werke, unter anderem von Max Clarenbach, Andreas und Oswald Achenbach, Karl Hagemeister, Barend Cornelis Koekkoek und Peder Mønsted, können bis zum 14. Juli besichtigt werden.