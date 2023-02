Hommage an Reiner Seliger Vordenker des Upcycling

Aber auch die Faszination für Schulkreiden, vor allem für farbige, rührt aus dieser frühen Zeit und bestimmt das künstlerische Schaffen bis heute. Von dem einzigen Unternehmen, das zuletzt in Deutschland Schulkreide herstellte, den Betrieb jedoch inzwischen eingestellt hat, erwarb Seliger vor einiger Zeit vorsichtshalber einen großen Vorrat an Kreidebruchstücken. An Materialknappheit dürfte seine Kunst aus Kreide also nicht scheitern. „Ich müsste 120 Jahre alt werden, wenn ich alles noch verwerten wollte“, so der beneidenswert agile Künstler. Kreidestücke – mal rot oder orange, mal grün oder gelb, mal schlicht weiß, teils intakt, teils per Hand abgebrochen – fügen sich auf dem Bildträger zu einem lebhaften, rhythmisch pulsierenden Mosaik. Dabei gleicht kein Zentimeter dem anderen. Ein weiterer Augenfang in der „La Mostra“-Ausstellung der Galerie Kellermann ist eine massive Marmorkugel. Eigentlich ein nobles Material, das so gar nicht zu Seligers Trümmerästhetik passt. Und doch ergibt die Wahl des Werkstoffs Sinn, denn der Bildhauer interessiert sich nicht für die Filetstücke, sondern für den Marmorbruch – also das, was beim Abbau der Blöcke überbleibt. Mit seiner kostbaren Kugel hat Rainer Seliger ihn geadelt.