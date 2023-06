Ausstellung in der Galerie Geuer und Geuer Struktur und Licht – die Leitsterne des Heinz Mack

Damit nicht genug: Bis zum 2. Juli zeigt die ZERO foundation an der Düsseldorfer Hüttenstraße die Sonderausstellung „Ein Kleid, monochrom. ZERO & Mode“. Minimalistische Kreationen der Modedesignerin Viktoria Lorenz treffen hier auf Werke jener Künstlerpuristen, die Ende der fünfziger Jahre in Düsseldorf ZERO aus der Taufe hoben – gemeinsam mit Otto Piene und Günther Uecker bildete Mack das zentrale Dreigestirn dieser Gruppe, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein phänomenales Comeback auf internationaler Ausstellungsbühne erlebte.