Zur Düsseldorfer Uraufführung von „Glaube, Liebe, Fußball“ „Fußball wirkt durchaus zivilisatorisch“

Koppelmann An manchem Fußballspieler ist ein großer Schauspieler verloren gegangen, so sagt man zumindest, spätestens wenn ohne eine sichtbare Berührung der sterbende Schwan gemimt wird. Interessant, dass diese Theatralik während der Corona-Geister-Spiele sofort zurückging – klar, es fehlte das Publikum, nur für die Mitspieler muss man sich nicht so ins Zeug legen! Und das Vokabular: Mittelfeldregisseure, Stürmerdiva. Und dann wird auch unter der Woche was „einstudiert“, das am Wochenende vorgeführt wird; zudem steht der Trainer am Spielfeldrand und der Regisseur sitzt auf der Hinterbühne – und beide bangen, dass alle Spieler mit großer Motivation, Kreativität, Leidenschaft sich in bester Spiellaune präsentieren und ihre Fanschaft in Ekstase versetzen!