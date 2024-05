Ausstellung in Düsseldorf Vor Abflug Kunst – „Art Walk“ am Airport

Flughäfen sind Inseln, die nicht von Wasser, sondern von Emotionen umgeben sind. Auf dem Weg dorthin durcheilen die einen die Stadien der Vorfreude, dass sie in die Sonne fliegen können und endlich die Stimme am Gate ertönt: „Ihr Condor-Flug nach Fuerteventura ist nun zum Einsteigen bereit.“ Die anderen holen einen geliebten Menschen ab, mit jedem Kilometer Anfahrt steigt ihre Sehnsucht. Der Flughafen gleicht einem Transit der Gefühle, sieht man von jenen Geschäftsreisenden ab, für die ein Airport so ähnlich funktional zu sein hat wie ein Bahnhof oder ein Taxistand.