Neue Spielzeit im FFT Experimente und Abgesänge

Der auf vielen älteren Grabsteinen zu findende Spruch „Requiescat in Pace“, abgekürzt R.I.P., wird von Anan Fries am Freitag, 1. September, 20 Uhr, überraschend umgedeutet in „Resurrect in peace“. Aus dem lateinischen „Ruhe in Frieden“ wird damit ein englisches „Lebe in Frieden wieder auf“. Es geht um die Auslöschung der Wandertaube und ihre Wiedererweckung. Inmitten des von den Menschen verursachten Artensterbens zelebriert „R.I.P.“ die Endlichkeit aller Existenzen und befragt das politische Potenzial einer möglichen Wiederbelebung.