Riesen-Lautsprecheranlage Dub-Festival soll die Altstadt zum Beben bringen

„Shut up and dub“, ist bald in der Altstadt angesagt. So heißt nämlich das Festival am Samstag, 16. September, ab 20 Uhr im Hof an der Ratinger Straße 10. Bis in die Nacht hinein erwartet Besucher eine Mischung aus Roots Reggae Dub und Electronic Dub. Mit Jah Schulz ist eine Größe in der internationalen Dub-Szene am Start. Er präsentiert seine eigenen Produktionen in einer Art Live-Mix-Dub-Show: In Echtzeit werden die Tracks neu arrangiert und gemixt.