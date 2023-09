Company MEK beim Düsseldorf-Festival Die mit der Wut tanzen

Was die Company MEK am Freitagabend auf die Bühne im Theaterzelt am Burgplatz brachte, war auf den Punkt gebracht und bekam sehr zu Recht minutenlangen Applaus. Das siebenköpfige Ensemble aus der Schweiz unter Leitung von Muhammed Kaltuk stellte beim Düsseldorf-Festival die Deutschlandpremiere von „Father Politics“ vor und brach dabei mit allen Vorstellungen von moderner Tanzperformance.