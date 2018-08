Düsseldorf Festival 2018 - Infos zum Programm, den Sponsoren und der Zukunft

In einem Monat beginnt das Düsseldorf Festival. Ein Gespräch mit den Intendanten über das Programm, die Sponsoren, die Zukunft.

Seit 27 Jahren gibt es das Düsseldorf Festival nun schon, in seinen ersten Jahren hieß es Altstadtherbst. Die Intendanten sind geblieben: Christiane Oxenfort und Andreas Dahmen. Spielstätten sind ein großes Theaterzelt auf dem Burgplatz, Kirchen, Museen, Foyers von Unternehmen, Industrie- und öffentliche Räume in der Altstadt und der weiteren Innenstadt. Längst besitzt das Festival überregionale Bedeutung, auch durch seine Ko-Produktionen mit anderen Festivals. Die rund 60 Veranstaltungen ziehen jährlich über 20.000 Besucher an. Wir sprachen mit Oxenfort und Dahmen über die kommenden Wochen.