Grandiose Uraufführung am Düsseldorfer Schauspielhaus Im Kopf von Wolfgang Herrndorf

Düsseldorf · Vor zehn Jahren nahm sich „Tschick“-Autor Wolfgang Herrndorf das Leben. 2010 war bei ihm ein unheilbarer Gehirntumor diagnostiziert worden. Die letzte Jahre dokumentierte er in einem Blog, den er später „Arbeit und Struktur“ nannte. Der wird jetzt in Düsseldorf in einer grandiosen Uraufführung als Bühnenstück gezeigt.

10.09.2023, 08:03 Uhr

Florian Lange in der Rolle des Wolfgang Herrndorfs. Foto: Melanie Zanin

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Herrndorf ganz nah. Fast unerträglich. Wie er sich ins Kamerabild drängt und die große Leinwand auf der Bühne beinahe ausfüllt, als würde da irgendwo noch Gewissheit und Wahrheit, Rettung gar zu finden sein. Die aber wird es nicht geben. Dabei hatte doch alles leicht begonnen, im Februar 2010 mit fünf Bier und einem Kater am nächsten Tag. Die Kopfschmerzen verschwanden irgendwann. Kehrten aber ein paar Tage später zurück. Schlimmer jetzt. Nach ersten Diagnosen, einem beunruhigendem CT und einem MRT der Befund: Glioblastom. Das sei etwas Gehirneigenes, sagt der Arzt, bildete zwar keine großen Metastasen, nur wächst es sehr schnell, ließe sich nicht endgültig bekämpfen und sei zu hundert Prozent tödlich.