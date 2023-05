Uraufführung am Jungen Schauspiel Diese Kindergeschichte ist ein Geschenk

Das Fantasy-Abenteuer, das in zwei Welten spielt, schildert zunächst eine schauerliche Geschichte. In einem Ort, der sich Protektorat nennt, sonst eigentlich ein geschützter Raum, gibt es ein unfassbares Ritual. Einmal im Jahr wird das jüngst geborene Kind geopfert, um eine böse Hexe milde zu stimmen. Die Gegenwelt ist der Wald, in dem die Kinder ausgesetzt werden. Dort nimmt sich eine gute Hexe ihrer an und bringt sie in die freien Städte, wo sie als Glückskinder gelten. Einem guten Ende steht also nichts im Wege.