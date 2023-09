Für Familien in Düsseldorf In der Tonhalle dem „Waldgeflüster“ lauschen

Spannende Entdeckergeschichten mit Musik und Tanz erwarten alle ab vier Jahren bei „Plutino: Unter Bäumen“, gestaltet von Nora Pfahl (Choreografie, Moderation, Tanz), Rymon Zacharei (Tanz) und den Düsseldorfer Symphonikern. Neugierig und mit einem Mikrofon in der Hand machen sich Nora und Ray auf den Weg in den Wald. Warum eigentlich sollten sich Bäume nicht miteinander unterhalten können? Das wollen die beiden untersuchen und den Beweis mit in die Tonhalle bringen (15./16./17. September).