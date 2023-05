Theaterpreis „Gustaf“ wird am 13. Mai verliehen Ehrung für Lara Foot und Bongile Mantsai

Als „Brückenschlag nach Kapstadt“ versteht der Freundeskreis des Schauspielhauses die Auszeichnung für „Othello“ mit dem „Gustaf“. Der mit 3000 Euro dotierte Theaterpreis wird am 13. Mai verliehen, direkt nach der Aufführung des Shakespeare-Dramas. Er geht an die südafrikanische Regisseurin Lara Foot und den Schauspieler Bongile Mantsai in der Titelrolle.