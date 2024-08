Musikfestival Das ist neu beim Ehrenhof Open

Shahi kann dabei auf Erfahrungswerte bauen. Er organisiert das New Fall Festival, auch die DJ-Reihe Parklife steht in seinem kulturellen Portfolio. In den vergangenen Wochen galt sein Augenmerk aber einer einzigen Veranstaltung: Dem Ehrenhof Open, dessen dritte Auflage am 24. und 25. August bevorsteht. 15 Bands sollen dann den malerischem Ehrenhof am Museum Kunstpalast in ein pulsierendes Open-Air-Festival verwandeln und die Menschen unterhalten, aber auch Haltung vertreten. Denn das Line-Up und die musikalische Ausrichtung der teilnehmenden Bands sind in diesem Jahr vielfältiger und politischer denn je.