Sternzeichen-Konzert in Düsseldorf Der Pianist mit der Virtuosenpranke

Das können nur fantastisch gute Pianisten: Mit voller Kraft und einem Hauch Stahl in den Fingern in die Tasten zu greifen, ohne grob zu werden und auf dem Instrument herum zu prügeln. Jede zusätzliche Lautstärke-Stufe bedeutet bei ihnen nicht mehr Lärm, sondern mehr Klang, mehr Fülle, mehr Ekstase. In diese Königsklasse gehört Denis Kozhukhin, Solist im jüngsten Sternzeichen-Konzert in der Tonhalle, der sich in Edvard Griegs viel gespieltem Klavierkonzert in glänzender Verfassung zeigt.