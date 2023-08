Festival in Düsseldorf Bühne frei für die Impro-Szene

Mit dem Papierflieger nach Castrop-Rauxel? Altbier in Bayern? Beim Improtheater-Festival ist alles möglich. Das witzig-freche Unterhaltungsformat zeichnet sich dadurch aus, dass niemand weiß, was kommt und vor allem, ob es dem Publikum gefällt. Es gibt weder Drehbuch noch Requisiten und selbst die Mitspielerinnen und Mitspieler finden sich spontan zusammen. Am 2. und 3. September ist die Bühne wieder frei für Improvisationstalente, die sich zunächst in Workshops und auf der offenen Bühne im Gemeindezentrum Düsseldorf-Mitte ausprobieren können und zum Abschluss im Kommödchen in den Wettstreit miteinander um den den Goldenen Phön treten.