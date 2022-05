Partyreihe „Tonfrequenz“ in Düsseldorf : Jan Delay gibt der Menge, was sie hören will

Düsseldorf DJ Flashdance, auch bekannt als Jan Delay, gab sich die Ehre, im NRW-Forum aufzulegen. Ein solider Auftritt mit einem sehr dezenten Beginn.

Von der Club-Knigge aus Pre-Pandemie-Zeiten ist wenig hängen geblieben. Selbstsicheres Ellenbogen-Checken an der Bar und ein bedeutender Überfluss an hochgehaltenen Weißweingläsern auf der Tanzfläche; vor dem DJ Pult stehende Männer Ü40, die sich gegenseitig auf den Smartphones Fußball-Gimmicks zum Endspiel zeigen. Dafür fehlen obligatorisch-missgünstige Blicke, Euphorie liegt in der Luft. DJ Flashdance ist derweil gerissen genug, der Menge das zu geben, was sie hören will: vom sanften Übergang zu Raritäten wie „Kung Fu Funk“ über African-Beats bis tatsächlich der Funk einsetzt. Darüber hinaus gibt’s Motown-Classics zum Mitgröhlen und Deee-Lites „Groove Is In The Heart“. Bei „Uptown Funk“ hält DJ Flashdance zumindest auf dem Papier, was er verspricht. Sein fliegender Wechsel am Mischpult war zu Beginn unvorhergesehen. Es fehlten auch die „Rap mal was“-Rufe. Im Gegensatz dazu, dass Tracks auch schon mal seit drei Minuten tot sind, bevor sie gewechselt werden.