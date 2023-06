Auftakt zum Schumannfest Mauerblümchen in Spitzenbesetzung

Untreue! Dieser Vorwurf setzt auf der Opernbühne manches Drama in Gang. Zu Unrecht beschuldigt, wachsen Verdis Desdemona, Donizettis Lucia, Bellinis schlafwandelnde Amina zu Schmerzensgestalten, zu Märtyrerinnen der Liebe. Ihre kleine Schwester, Robert Schumanns Genoveva, wirkt dagegen wie ein in den Konzertsaal abgeschobenes Mauerblümchen. In der Tonhalle durfte sie jetzt immerhin das Schumannfest eröffnen, das ihr eine halbszenische Aufführung in Spitzenbesetzung gönnt.