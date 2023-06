Ballettscouts zu „Giselle“ in Düsseldorf “Männer im Tutu sieht man auch nicht alle Tage“

In den stürmischen Beifall nach der Premiere des Ballett-Klassikers „Giselle“ mischten sich einige kräftige Buh-Ruhe. Nicht bei allen Zuschauern kam die gegen den Strich gebürstete Interpretation von Demis Volpi gleichermaßen gut an, bei der die Liebe zweier Frauen in den Fokus rückt. Auch unter den Opern- und Ballettscouts war das Echo geteilt. Die positiven Kommentare überwogen allerdings.