Pur-Musical in Düsseldorf Gestatten, Familie Schirmer und Freunde!

Carolin Soyka singt und spielt die Mutter der Familie, Petra Schirmer. Soyka schloss ihre Musical-Ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München ab. Soyka hat schon in vielen Produktionen mitgewirkt: „Anything Goes“, „Me and my Girl“, „Blues Brothers“, „Monty Python’s Spamelot”. Sie schreibt und singt auch eigene Songs am Klavier in deutscher Sprache.