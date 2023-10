Studierende präsentieren Arbeiten Am Donnerstag rauscht es wieder im Kunstpalast

Der Kunstpalast lädt ein zu einer neuen Ausgabe des „Palastrauschen“. Am Donnerstag, 19. Oktober, präsentieren Studierende des Instituts für Musik und Medien der Robert Schumann Hochschule (RSH) im Museum am Ehrenhof ihre Arbeiten. Das Publikum kommt laut Programmankündigung in den Genuss von Kunst, Musik und Performances. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und dauert bis 22 Uhr. Der Eintritt zum „Palastrauschen“ ist frei.