Neues Programm im Robert-Schumann-Saal Eine unfromme Bibellesung mit Nicole Heesters

Premiere im Robert-Schumann-Saal feiern Grande Dame Nicole Heesters mit „Marias Testament“ von Colm Toibin (3. November) und Christian Redl mit der inszenierten Lesung „Wahre Verbrechen – Wahre Geschichten“ (9. Februar). Mag sein Name vielleicht nicht ganz so bekannt sein, seine markante Stimme ist es allemal. Das gilt auch für den Schauspieler Andreas Pietschmann, der zu „Zweiklang!“ Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ mitbringt. Den faszinierenden Streifzug durchs nächtliche Wien unterstreicht Stefan Weinzierl mit einem Percussion-Klangteppich (19. Januar). Christian Berkel rezitiert „Cellisten“, eine Erzählung des japanisch-stämmigen Literatur-Nobelpreisträgers Kazuo Ishiguro, Alban Gerhardt begleitet ihn am Violoncello (9. März).