Theaterfestival „Spielarten NRW“ in Düsseldorf Kinder, Knete, Kunst

Comedia und Toboso stellen zum Abschluss des Festivals in Düsseldorf dem jungen Publikum ab sechs Jahr die alles entscheidende Frage: „Was wäre wenn?“. Zu sehen am 29. September, 10 Uhr, und am 30. September, 15 Uhr. Die Zuschauenden erwartet eine wilde Reise zu den Grenzen dessen, was wir für möglich halten und was tatsächlich möglich sein könnte, wenn wir es für möglich hielten.