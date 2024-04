Chorkonzert in Düsseldorf Jesus aus weiblicher Sicht

Frauen als Dirigentinnen sind immer noch die Ausnahme – auf der ganzen Welt und ganz besonders in Mitteleuropa. Von den rund 130 Berufsorchestern in Deutschland werden derzeit nur eine Handvoll von Frauen geleitet. Bei den Profi-Chören sieht es nicht anders aus. Eine der wenigen Ausnahmen ist die gebürtige Bayerin Julia Selina Blank. Sie ist Chefdirigentin in Norwegen, wo sie seit 2019 das JSB-Ensemble Oslo leitet. Im April gibt Blank ihr NRW-Debüt bei Chorwerk Ruhr und präsentiert ihre preisgekrönte Art des Dirigierens an drei Abenden im Rhein-Ruhrgebiet: am 12. April in der Wuppertaler Immanuelskirche, am 13. April in der Düsseldorfer Johanneskirche und am 14. April in der Christuskirche in Bochum.