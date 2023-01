Tanzfilmprojekt „Sense“ von Karen Bößer Alles in einem: Film, Tanz, Meditation

Mit „Sense“ weitet sie wieder den Blick und lädt dazu ein, sich auf die Umgebung einzulassen. Natur mit allen Sinnen zu erfahren und – künstlerisch betrachtet – ohne großes Equipment mit dem zu interagieren, was sich bietet. Eine Stahlkonstruktion am Rheinufer kann dabei ebenso zur Bühne werden wie ein Treppenhaus oder ein Park bei Nacht. Ihr Erzähltempo ist meditativ. Man muss sich einlassen auf die Bilder, hineinspüren in die Tanzenden und genau hören auf die Mischung aus Naturgeräuschen und Musik.