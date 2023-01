Vor der Uraufführung am Düsseldorfer Schauspielhaus Irmgard Keun wird zur Bühnenfigur

Was wäre, wenn … an so vielen Gabelungen ihres Lebensweges scheint sich genau diese Frage immer wieder gestellt zu haben. Und dabei hat so Vieles im Leben der Irmgard Keun scheinbar gradlinig und gut bürgerlich begonnen, wie man so sagt: Keun lernt Stenographie und Schreibmaschine, arbeitet brav im väterlichen Betrieb. Doch das ist es nicht, was sie vom Leben will und was das Leben ihr bieten könnte. Also besucht sie 1925 die Kölner Schauspielschule; Engagements am Hamburger Thalia Theater und in Greifswald folgen. Bis sie zu schreiben beginnt und auf Anhieb Riesenerfolge feiert: „Gilgi, eine von uns“ erscheint im Oktober 1931 und schon im Frühjahr 1932 „Das kunstseidene Mädchen“. Es sind die Geschichten junger, sogenannter neuer Frauen, die in der Großstadt um den gesellschaftlichen Aufstieg ringen und den Absturz fürchten. „Ich will so ein Glanz werden, der oben ist. Mit weißem Auto und Badewasser, das nach Parfüm riecht, und alles wie Paris. Und die Leute achten mich hoch, weil ich ein Glanz bin“, ist einer der berühmten Sätze aus ihrem zweiten Roman.