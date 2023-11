„Düsseldorfer Perlen“ Das Schöne im Unperfekten

Zu sehen sind Luigs Fotografien aber nicht nur in dem neuen Buch und bei Instagram, sondern auch in einer Ausstellung. Einige der Werke hängen derzeit noch in der NEBN Gallery in Oberbilk. Die Ausstellung ist am Donnerstag, 9. November, von 14 bis 19 Uhr und am Freitag, 10. November, zur Finissage von 18 bis 22 Uhr geöffnet.