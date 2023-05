Ballettscouts zu „Sacre“ in Düsseldorf „Mir kamen sogar die Tränen“

Der Ballettabend „Sacre“ vereint drei Musikstücke zum Thema Opfer: „The Cage“ (1951) von Jerome Robbins zu Igor Strawinskys „Concerto in D für Streichorchester“, die Uraufführung „The Thing With Feathers“ von Demis Volpi mit den „Metamorphosen“ von Richard Strauss sowie die aufwühlende, bildgewaltige Neuinterpretation von Strawinskys „Le Sacre du printemps“. Dafür wurde der international gefeierte spanische Choreograf Marcos Morau mit Beifall überschüttet. „Die Erinnerungen an diese vier Wochen werde ich für immer bewahren“, sagte er bei der Premierenfeier und bezog die Zuschauer ein: „Wir haben in Spanien wunderbare Dinge, aber das Publikum ist nicht so gut wie ihr. Dafür bedanke ich mich.“ Die Kommentare unserer Opernscouts sind demnächst ausführlicher nachzulesen unter „Sacre“ bei www.operamrhein.de