Ballettpremiere „True Crime“ in Düsseldorf Rheinoper, übernehmen Sie!

Als Eduard Zimmermann 1967 mit „Aktenzeichen XY – ungelöst“ seriös auf Sendung ging, war das Format, reale Verbrechen medial aufzubereiten, gerade geboren und noch namenlos. Heute nennt man das Genre „True Crime“, und die Dokumentation wahrer Verbrechen hat inzwischen unzählige Ableger. Mal mehr, mal weniger mordrünstig und makaber, aber faszinierend für viele – ob als Film, Buch oder Podcast. Mit „True Crime“ hat Demis Volpi, Ballettdirektor der Deutschen Oper am Rhein, den kommenden Ballettabend überschrieben. Am 7. März hat das Stück in Düsseldorf und am 22. März in Duisburg Premiere.