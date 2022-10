Ballettdirektor Demis Volpi : „Ich bin kein neuer John Neumeier“

20.10.2022, Hamburg: Demis Volpi, Ballettdirektor des Balletts am Rhein Düsseldorf/Duisburg und Neumeier-Nachfolger, steht während einer Pressekonferenz im Ballettzentrum. Der Kultursenator von Hamburg stellte Volpi als Nachfolger von John Neumeier als Intendant des Hamburg Balletts vor. Foto: Georg Wendt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Georg Wendt

Interview Düsseldorf Für viele war es eine Überraschung: Der Ballettdirektor der Deutschen Oper am Rhein geht Mitte 2024 als Nachfolger von John Neumeier an die Staatsoper in Hamburg. Im Gespräch erklärt Demis Volpi (36), warum die Findungskommission aus Hamburg ihn zweimal fragte, was er sich für seine Zeit noch in Düsseldorf vorgenommen hat und worauf er sich in Hamburg freut.